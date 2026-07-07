Мошенники разыграли спектакль с тремя ролями и обокрали россиянина

Житель Пуровского района стал жертвой хорошо спланированной телефонной мистификации, лишившись почти 50 тысяч рублей. Подробности дела сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО, передает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Все началось со звонка от якобы сотрудницы финансового отдела Москвы. Женщина предложила проверить законность прежних переводов и уговорила мужчину продиктовать код из СМС для регистрации на портале «Финуслуги». Следом на электронную почту пришло письмо от имени техподдержки «Госуслуг» — по указанному в нем номеру потерпевший связался с лжеспециалистами, которые перенаправили его к мнимому сотруднику Центробанка.

Дальше — классика жанра, но с элементами театра. Лжебанкир сообщил, что личные данные ямальца украдены и уже используются для оформления кредитов. Для убедительности сбросил фальшивое уведомление о переводе более 42 тысяч рублей на неизвестную женщину. Мужчину убедили составить обращение на официальном сайте ЦБ, после чего пришло СМС о регистрации и ссылка на видеозвонок.

Во время разговора мнимый эксперт попросил открыть накопительный счет, перевести туда все накопления, снять ₽50 тысяч и отправить на «безопасный» счет. Как только деньги ушли, связь оборвалась. Осознание обмана пришло слишком поздно. В полиции напоминают: настоящие сотрудники банков и ЦБ никогда не просят коды, не предлагают переводить деньги на «безопасные» счета и не ведут подобных манипуляций по телефону.