Не желайте хирургу удачи: какие приметы могут навредить перед операцией

Операция — стресс не только для организма, но и для психики. Многие пациенты перед хирургическим вмешательством вспоминают народные приметы: не брать новую одежду, не менять палату, не желать врачу удачи. Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа в беседе с интернет-изданием «Ямал Медиа» объяснила, какие из этих поверий имеют под собой рациональное зерно, а что стоит оставить за порогом больницы.

Суеверия перед операцией живут столько же, сколько существует сама хирургия. В открытых источниках можно найти десятки запретов: отказ от новой одежды (якобы в новое облачают только покойников), нежелательная смена места в палате и даже запрет на пожелания удачи хирургу. Медицинской статистики по распространенности этих примет нет, но, по словам Людмилы Лапы, они продолжают сохраняться в обществе.

Однако часть народной мудрости имеет под собой научное обоснование. Например, рекомендация родственникам не транслировать свое волнение на пациента — не просто суеверие. Нервные переживания серьезно бьют по иммунитету, что крайне нежелательно перед вмешательством. Тревожность, по словам врача, при необходимости можно снижать мягкими седативными средствами.

Главное, на чем настаивает терапевт, — строгое выполнение медицинских протоколов. Очищение кишечника перед операцией, оценка сердечно-сосудистой системы (ЭКГ, ЭхоКГ), отказ от еды — вот что действительно влияет на исход. Что касается больничного чемоданчика, то в списке обязательных вещей — документы, лекарства в оригинальной упаковке, пауэрбанк, беруши, теплые носки и, неожиданно, термос с кашей на воде (гречневой, перловой или овсяной), чтобы избежать голодания в случае задержки кормления.

Отдельно врач напомнила о суевериях самих медиков: не стоит настаивать на операции в пятницу 13-го или в полнолуние, да и благодарности лучше оставить на потом, после выписки. А вот забывать вещи в палате действительно не рекомендуется — разве что в случае, когда женщина после родов планирует вернуться в роддом за следующим малышом. Но главный совет врачей прост: исход операции зависит не от примет, а от состояния пациента, квалификации хирургов и четкого соблюдения всех предписаний.