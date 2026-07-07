Экономия с риском для двигателя: почему АИ-92 нельзя заливать вместо АИ-95

Разница в цене между АИ-92 и АИ-95 на заправках составляет 5–10 процентов, и многие автовладельцы соблазняются возможностью сэкономить. Однако замена рекомендованного производителем топлива на более дешевый аналог может обернуться серьезными проблемами с двигателем — вплоть до капитального ремонта. Общественная служба новостей разобралась, почему эксперименты с октановым числом недопустимы.

Октановое число — это показатель устойчивости бензина к детонации, то есть к преждевременному взрывному горению в цилиндрах. Чем выше цифра в маркировке, тем более «стабильным» считается топливо. АИ-92 и АИ-95 различаются именно по этому параметру: 92 против 95 единиц. Для двигателей с высокой степенью сжатия, которыми оснащено большинство современных автомобилей, требуется именно более высокооктановое горючее.

Последствия залива АИ-92 вместо АИ-95 могут быть печальными. Детонация приводит к повреждению поршней, клапанов и свечей зажигания, а в запущенных случаях — к поломке всего мотора. Кроме того, снижается мощность, появляются сбои в работе электроники, растет расход топлива. На дороге это может создать аварийную ситуацию.

Исключения возможны, но только при соблюдении двух условий. Первое — производитель автомобиля в инструкции прямо допускает использование АИ-92. Второе — топливо заливается на проверенной заправке. Если двигатель начал стучать или потерял динамику, лучше немедленно перейти на рекомендованную марку. Экономия нескольких сотен рублей на баке не стоит риска дорогостоящего ремонта.