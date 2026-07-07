Татьяна Буланова готовится к роли бабушки после свадьбы сына
ОСН: Татьяна Буланова ждет внуков после свадьбы старшего сына Александра
Фото: [соцсети]
Популярная певица Татьяна Буланова поделилась радостной новостью: ее старший сын Александр готовится к свадьбе, а значит, совсем скоро артистка может примерить на себя статус бабушки. В беседе с Общественной службой новостей знаменитость рассказала о помолвке и отношении к будущей невестке.
В семье Татьяны Булановой грядут перемены. Старший сын певицы Александр сделал предложение своей избраннице, и пара уже официально помолвлена. По словам артистки, она полностью одобряет выбор наследника и сейчас вместе с семьей готовится к предстоящему торжеству.
«Ребята уже помолвлены, и дело остается за малым. А потом уже и внуки пойдут. Но я, честно говоря, не особо верю, что уже совсем скоро стану бабушкой», — сказала Буланова.
Певица также рассказала, что отношения с будущей невесткой у нее сложились теплые, но без формальностей: девушка обращается к ней по имени, а не называет мамой. Свадебные хлопоты уже в самом разгаре, и совсем скоро семья Булановых станет больше.
Ранее певица Татьяна Буланова заявила, что считает себя скуфом.