Татьяна Буланова готовится к роли бабушки после свадьбы сына

Популярная певица Татьяна Буланова поделилась радостной новостью: ее старший сын Александр готовится к свадьбе, а значит, совсем скоро артистка может примерить на себя статус бабушки. В беседе с Общественной службой новостей знаменитость рассказала о помолвке и отношении к будущей невестке.

В семье Татьяны Булановой грядут перемены. Старший сын певицы Александр сделал предложение своей избраннице, и пара уже официально помолвлена. По словам артистки, она полностью одобряет выбор наследника и сейчас вместе с семьей готовится к предстоящему торжеству.

«Ребята уже помолвлены, и дело остается за малым. А потом уже и внуки пойдут. Но я, честно говоря, не особо верю, что уже совсем скоро стану бабушкой», — сказала Буланова.

Певица также рассказала, что отношения с будущей невесткой у нее сложились теплые, но без формальностей: девушка обращается к ней по имени, а не называет мамой. Свадебные хлопоты уже в самом разгаре, и совсем скоро семья Булановых станет больше.

Ранее певица Татьяна Буланова заявила, что считает себя скуфом.