Железная леди из Реутова: 82-летняя бегунья покорила двухсотый марафон в Петербурге

Почетная гражданка Реутова, 82-летняя Людмила Колобанова, вписала новую главу в свою легендарную спортивную биографию. На марафоне «Белые ночи» в Санкт-Петербурге она финишировала на двухсотой дистанции в карьере, опередив соперников, которые годились ей во внуки. Корреспондент REGIONS узнал подробности триумфа и секреты «железной леди».

Санкт-Петербург в эти дни стал столицей мирового бега — 35 тысяч участников из 48 стран собрал марафон «Белые ночи». Но главной звездой старта организаторы назвали Людмилу Кобаланову из Реутова. Ее выход на двухсотую марафонскую дистанцию вызвал настоящий ажиотаж: болельщики и соперники останавливали спортсменку прямо на трассе ради совместных фото.

Сам забег, по словам Людмилы, оказался одним из красивейших в жизни. Особый момент — развод мостов на Дворцовой площади, ради которого бегунья даже на пару минут сбавила шаг, чтобы насладиться подсветкой и музыкой. Финишный результат впечатляет: 42 километра 200 метров за 5 часов 42 минуты, что на 18 минут быстрее контрольного времени. Итог — первые места сразу в двух возрастных категориях и громкое заявление: «Я из Реутова, столицы Московской области!».

Секреты подготовки «железной леди» могут шокировать поклонников строгих диет. Людмила ест жареные макароны, блины и рыбу, перед стартом запаривает овсянку, а после финиша неизменно выпивает бокал пива — для расслабления мышц и разжижения крови. Свой первый марафон она пробежала в 44 года, а сегодня советует новичкам не гнаться за рекордами, начинать с ходьбы и внимательно слушать организм. Главное, по ее убеждению, — любить жизнь и делать добро, и тогда возраст не станет преградой для новых побед.