Два сома-гиганта на удочку: рыбак из Дмитрова устроил трофейную охоту

Житель Дмитрова Дмитрий Никулин провел минувшие выходные в борьбе с речными гигантами. На канале имени Москвы рыбаку-любителю удалось выловить сразу двух сомов, каждый из которых перетянул за 10-килограммовую отметку. Снимки трофеев появились в телеграм-канале «Это Дмитров, Детка!», а корреспонденты REGIONS узнали у эксперта, не нарушил ли рыболов закон.

Усатые хищники весом под сотню килограммов — мечта любого рыболова. Дмитрию Никулину удалось поймать не одного, а сразу двух таких великанов за один выезд на воду. Борьба с сомами, по его словам, выдалась по-настоящему тяжелой: мощное сопротивление и попытки уйти на глубину вынудили рыбака изрядно потрудиться, прежде чем трофеи оказались на берегу. Фотографии одного из гигантов мгновенно разлетелись в соцсетях, собрав десятки восторженных комментариев от земляков.

Редакция обратилась к бывшему сотруднику Росрыболовства Игорю Мельнику, чтобы разобраться в юридической стороне вопроса. Эксперт пояснил: ловля сома обыкновенного в этом водоеме разрешена, но с четкими ограничениями. Минимальный размер рыбы, которую можно забрать, — 90 сантиметров, а суточная норма вылова составляет не более двух экземпляров на одного человека. Также запрещается использовать браконьерские орудия.

По словам специалиста, если рыбак соблюдал все правила и после поимки отпустил гигантов обратно в воду, его действия абсолютно законны и даже похвальны с точки зрения экологии. Возвращение крупных особей в среду обитания помогает поддерживать здоровую популяцию хищников и дает шанс на их дальнейший рост. Так что трофейная фотосессия осталась в памяти, а речные великаны продолжили свой путь по каналу.