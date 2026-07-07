Впервые в истории мирового спорта глава государства лично вмешался в решение международной спортивной федерации. Президент США Дональд Трамп позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино и добился приостановки дисквалификации американского нападающего. Однако, как отметил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» , это не спасло сборную США от разгромного поражения в 1/8 финала чемпионата мира.

Скандал разразился после матча 1/16 финала, в котором американский форвард Фоларин Балогун получил красную карточку за грубую игру против защитника сборной Боснии и Герцеговины. Несмотря на удаление, американцы одержали победу и вышли в следующий круг. Однако автоматическая дисквалификация игрока на один матч грозила оставить команду без ключевого нападающего в плей-офф.

И тут произошло невероятное. ФИФА объявила о приостановке санкций на испытательный срок в один год, сославшись на статью 27 Дисциплинарного кодекса. Ранее эта норма применялась к Криштиану Роналду, но по ходу чемпионата мира такое решение было принято впервые. За ним стоял звонок Трампа Инфантино, который президент США позже подтвердил в своем аккаунте, поблагодарив федерацию за «исправление вопиющей несправедливости».

В УЕФА вмешательство осудили, назвав решение беспрецедентным и неоправданным, подчеркнув, что в спорте должна существовать честная и прозрачная конкуренция. Республиканцы во главе с сенатором Тедом Крузом, напротив, поддержали президента, намекнув на его близкие отношения с Инфантино — трофеи ФИФА, по слухам, украшали Овальный кабинет.

Но футбол оказался сильнее политики. В 1/8 финала сборная США уступила Бельгии со счетом 4:1. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил: весь мир болел за бельгийцев, и они танцевали в стиле Трампа. Вмешательство не помогло — сильнейшие победили.

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев назвал случившееся ударом по авторитету Инфантино. Глава ФИФА, по его словам, не должен был идти на поводу, даже под угрозой отставки. Пономарев провел параллель с российским лидером: Владимир Путин, по его словам, встречался с Инфантино, но никогда бы не позволил себе вмешиваться в футбольные дела — для политика это унизительно. Спорт, подчеркнул эксперт, должен оставаться вне политики, иначе теряется сам смысл честной игры.