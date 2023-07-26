Экс-разведчик ВС США Риттер рассказал, каким будет исход вооруженного конфликта с Украиной

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty рассказал о новом этапе в вооруженном конфликте между Россией и Украиной, который настал по причине побед РФ, пишет агентство « РИА Новости ».

«Этап деэскалации на Украине возможен только после того, как Россия нанесет стратегическое поражение ВСУ. Это уже происходит прямо сейчас, пока мы говорим», - отметил Скотт Риттер

Конфликт завершится тем, что Россия нанесет стратегическое поражение ВСУ. Эксперт отметил, что процесс происходит уже в эти минуты. Логической кульминацией после отказа Киева от мирных переговоров станет именно такой исход.

Скотт Риттер также высказал мнение, что обещанное контрнаступление ВСУ оказалось провальным. В момент боев военные ВСУ теряют много людей. Потери можно назвать «тяжелейшими». Одновременно с этим у России большие успехи. Все это привело к началу новой стадии конфликта.