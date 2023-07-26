Экс-разведчик ВС США Риттер рассказал, каким будет исход вооруженного конфликта с Украиной
Фото: [©РИА Новости]
Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty рассказал о новом этапе в вооруженном конфликте между Россией и Украиной, который настал по причине побед РФ, пишет агентство «РИА Новости».
«Этап деэскалации на Украине возможен только после того, как Россия нанесет стратегическое поражение ВСУ. Это уже происходит прямо сейчас, пока мы говорим», - отметил Скотт Риттер
Конфликт завершится тем, что Россия нанесет стратегическое поражение ВСУ. Эксперт отметил, что процесс происходит уже в эти минуты. Логической кульминацией после отказа Киева от мирных переговоров станет именно такой исход.
Скотт Риттер также высказал мнение, что обещанное контрнаступление ВСУ оказалось провальным. В момент боев военные ВСУ теряют много людей. Потери можно назвать «тяжелейшими». Одновременно с этим у России большие успехи. Все это привело к началу новой стадии конфликта.