Экс-руководителю калининградского агентства по делам молодежи пересмотрели срок

Агентство ТАСС сообщает, что Калининградский областной суд пересмотрел срок экс-руководителю калининградского агентства по делам молодежи Денису Калиновскому, которого ранее обвинили в мошенничестве.

Согласно данным следователей в 2020 году Денис Калиновский предложил одной из участниц всероссийского конкурса молодежных проектов помощь в получении гранта. Он заверил конкурсантку, что «Центр молодежи» будет помогать ей в реализации авторского проекта и подготовке всех документов. Необходимо было подать заявку на получение средств. Калиновский получил деньги - 449 600 рублей, но не передал их участнице конкурса. Он убедил ее, что в итоге комиссия отказала в выделении средств.

В суде Денис Калиновский признал вину. Судья назначил ему лишение свободы сроком на полтора года. Экс-руководитель калининградского агентства был признан виновным. Калининградский областной суд пересмотрел дело.

«Суд учел, что Калиновский длительное время (больше года) находился под стражей, имеет на иждивении трех малолетних детей и беременную супругу, имеет только положительные характеристики, а также оказал существенную помощь в раскрытии другого серьезного преступления», - рассказал собеседник агентства ТАСС

Реальное лишение свободы теперь заменено на условный срок. Суд посчитал, что нет необходимости изолировать Дениса Калиновского от общества.