Экс-сенатор из Волгограда сняла на видео стриптиз и записала любовное признание

Бывший сенатор от Волгоградской области Татьяна Лебедева опубликовала в социальной сети видео со стриптизом. Танец экс-чиновница исполняет возле заснеженных гор, которым и признается в любви, сообщает novostivolgograda.ru .

Экс-сенатор от Волгоградской области, олимпийская чемпионка и полковник ВС РФ под всем известную музыку для стриптиза начала красиво, но иронично двигаться, постепенно снимая одежду. Затем она сняла кофту, но в этот момент отвернулась к камере спиной. Она прошла несколько шагов и прыгнула в сугроб, обтирая тело снегом. Стоит отметить, что женщина была в лыжном костюме.

Видео сопровождается субтитрами. Экс-сенатор признается в любви горам. Пишет, что вот и начался их медовый месяц. Затем в видео добавлен диалог из фильма, суть которого в том, что остановить ее уже нельзя. Начался необратимый процесс. Сама Татьяна в этот момент ползет на коленках по направлению к горам.

Татьяна Лебедева не скрывает, что увлекается альпинизмом. Покорила не одну вершину гор. Активно ведет странички в социальных сетях. Пост сенатора региона занимала до 2019 года.