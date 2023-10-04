Экс-сотрудникам ГИБДД вынесли приговор за убийство водителя, который не хотел тормозить

В 2017 году трое сотрудников ГИБДД во время выполнения рабочих обязанностей остановили автомобиль. Водитель не отреагировал на жест сотрудников и продолжил движение. Правоохранители все же принудили машину остановиться.

Сотрудники ГИБДД избили водителя. Одна из полученных травм оказалась смертельной. Было возбуждено уголовное дело. Сотрудники не признавались в содеянном. Началось расследование, в ходе которого удалось восстановить картину происшедшего. Сотрудники были уволены и стали подозреваемыми по делу об убийстве.

Одному из сотрудников суд уже назначил срок лишения свободы. Теперь же суд устанавливал степень вины его двоих бывших коллег - Андрея Гладкова и Романа Такташова. Первому назначили 11 лет лишения свободы в колонии. Удалось установить, что именно удар, нанесенный гражданином Андреем Гладковым, оказался смертельным для водителя. Второму назначили шесть лет лишения свободы.