Экс-советник Кучмы Олег Соскин: Владимир Зеленский уничтожил Украину
Фото: [©Стрингер/РИА Новости]
Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в авторском блоге высказал мнение, что нынешний президент Владимир Зеленский своими непрофессиональными действиями допустил разрушение Украины, пишет агентство «РИА Новости».
«Украина превратилась в разрушенную страну», - рассказывает Олег Соскин
Эксперт Олег Соскин рассказал, что именно разрушено: металлургический и энергетический комплекс. Украина перестает быть государством, которое снабжает другие страны зерном. Из-за отсутствия доступа к Черному морю сырье будет просто гнить. Поля Украины заминированы. На их разминирование понадобятся десятки лет. Порты на Дунае разрушены, как речные, так и морские. Серьезные разрушения получила Одесса. Всего этого можно было бы избежать, если у власти был сильный лидер и компетентное окружение.