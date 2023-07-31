Экс-советник Кучмы Олег Соскин: Владимир Зеленский уничтожил Украину

«Украина превратилась в разрушенную страну», - рассказывает Олег Соскин

Эксперт Олег Соскин рассказал, что именно разрушено: металлургический и энергетический комплекс. Украина перестает быть государством, которое снабжает другие страны зерном. Из-за отсутствия доступа к Черному морю сырье будет просто гнить. Поля Украины заминированы. На их разминирование понадобятся десятки лет. Порты на Дунае разрушены, как речные, так и морские. Серьезные разрушения получила Одесса. Всего этого можно было бы избежать, если у власти был сильный лидер и компетентное окружение.