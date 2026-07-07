Отпуск с сюрпризом: когда туристы сталкиваются с доплатами и скрытыми расходами

Билеты куплены, чемоданы собраны, но уже на месте выясняется: за экскурсию нужно доплатить, номер оказался не той категории, а часть услуг в отеле «все включено» не входит в стоимость. Почему отдых превращается в дополнительные траты и как не попасть в ловушку непредвиденных расходов, в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

По словам эксперта, если турист приобретает полноценный турпакет у официального туроператора и полностью оплачивает его до поездки, менять стоимость услуг из-за колебаний курса уже нельзя. Корректировки возможны только в том случае, если часть услуг еще не была оплачена и это прописано в договоре.

«Если человек купил турпакет у туроператора, куда входит комплекс услуг, и полностью оплатил его, он ничего не доплачивает, в том числе за билеты. После полной оплаты уже должны быть соответствующие документы, договорные отношения с компанией. Важно, чтобы компания была в федеральном реестре туроператоров, имела финансовое обеспечение и страховку», — объяснил Дмитрий Горин.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

При этом, отметил специалист, многие дополнительные траты появляются не из-за действий туроператоров, а из-за самостоятельных покупок туристов уже во время отдыха. Речь идет о стихийных экскурсиях, услугах на улице, фотографиях с животными или костюмированными персонажами, а также сомнительных обменниках.

«Когда вы на месте покупаете какие-то услуги, нужно понимать, насколько законную деятельность ведет тот или иной продавец. Статистика обращений показывает: самостоятельные туристы, которые где-то на улице купили экскурсию, периодически сталкиваются с тем, что она не соответствует качеству и нормам безопасности», — рассказал эксперт.

Горин добавил, что у организованных путешественников в подобных ситуациях больше защиты: туроператор отвечает за туриста и помогает решать проблемы, включая отмены рейсов или чрезвычайные обстоятельства. По его словам, это особенно важно в условиях, когда из-за международной обстановки могут внезапно ограничиваться перелеты.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

«Были ситуации, когда страны временно закрывались для путешествий. Организованные туристы возвращались через туроператоров: им помогали с гостиницами, ожиданием рейсов и организацией выезда. А самостоятельным путешественникам приходилось решать эти вопросы самим», — отметил он.

Эксперт также посоветовал заранее рассчитывать бюджет поездки с учетом возможных расходов на месте и проверять всех участников рынка перед покупкой тура. Сегодня около 70% россиян, выезжающих за границу, пользуются услугами туроператоров и турагентов, остальные организуют поездки самостоятельно, отметил он.

«При самостоятельном путешествии нужно понимать, кому вы доверяете свое здоровье, безопасность и деньги. Важно изучить логистику поездки, правила оплаты, иметь резерв на непредвиденные расходы и не соглашаться на сомнительные предложения», — заключил Дмитрий Горин.

Главная ошибка российских туристов за границей — невнимание к медицинской страховке. В список частых промахов также вошли незнание местных законов, отсутствие финансового резерва и недооценка рисков акклиматизации. Эксперты предупредили, что за границей важно обеспечить себе мобильную связь и доступ в интернет.