В Раменской больнице спасли подростка, который чуть не лишился почки после падения с квадроцикла
Врачи в Раменском сохранили почку подростку, упавшему с квадроцикла
Фото: [Медиасток.рф]
Специалисты Раменской больницы спасли подростка, который чуть не лишился почки после падения с квадроцикла. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В учреждение на скорой доставили несовершеннолетнего с сильной болью в поясничном отделе. Выяснилось, что до этого он упал с квадроцикла и ушибся. Мальчик проигнорировал травму и ничего не сказал родителям. Однако в течение суток в поясничной области возникла гематома, а боль усилилась.
В ходе обследования врачи выявили у пациента сильнейшее повреждение почки, которое требовало экстренной операции. При этом специалисты приложили все усилия для сохранения органа. Хирурги ушили место разрыва и провели дренирование собирательной системы почки.
Операция длилась 2 часа и прошла успешно и без осложнений. Кровоток в почке полностью восстановился, и орган принял нормальные размеры.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по капремонту хирургического корпуса Подольской больницы.