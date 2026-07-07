В Раменской больнице спасли подростка, который чуть не лишился почки после падения с квадроцикла

Специалисты Раменской больницы спасли подростка, который чуть не лишился почки после падения с квадроцикла. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили несовершеннолетнего с сильной болью в поясничном отделе. Выяснилось, что до этого он упал с квадроцикла и ушибся. Мальчик проигнорировал травму и ничего не сказал родителям. Однако в течение суток в поясничной области возникла гематома, а боль усилилась.

В ходе обследования врачи выявили у пациента сильнейшее повреждение почки, которое требовало экстренной операции. При этом специалисты приложили все усилия для сохранения органа. Хирурги ушили место разрыва и провели дренирование собирательной системы почки.

Операция длилась 2 часа и прошла успешно и без осложнений. Кровоток в почке полностью восстановился, и орган принял нормальные размеры.

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