Экс-участница «Дома-2» из Карталов погибла в Челябинской области

В возрасте 24 лет ушла из жизни бывшая участница проекта «Дом-2» Кристина Белая, указано на странице «Стена памяти г. Карталы» во «ВКонтакте».

В сообщении указано, что девушка ушла из жизни 30 мая. В среду, 4 июня, состоится церемония прощания. Желающих проститься приглашают в ритуальный зал. После ожидается поминальный обед.

«30.05.2025 ушла из жизни любимая дочь, сестра, внучка, племянница Савина Кристина Дмитриевна!» — указано в сообщении.

В группе «Дом 2 Новости» сообщается, что девушка не болела. Она погибла. На проекте девушка хотела построить отношения с Никитой Гурандой. Она поняла, что еще одна участница — Элина Рахимова — также строит отношения с молодым человеком и не намерена уступать. Тогда Кристина решила покинуть проект.

«Еще два дня назад она выходила в соцсети и рассказывала, что приехала в родной город», — указано в сообщении.

Издание «Комсомольская правда» проанализировало сообщения близких Кристины в соцсетях. Некоторые пишут, что девушка погибла в ванной комнате. Она, предположительно, вылазила из ванной и упала головой вниз. Девушка якобы ударилась головой. Подруга девушки Яна Яхина написала, что знакомиться в интернете с большим количеством предположений, что могло произойти с бывшей участницей проекта. По ее мнению, они все далеки от истины. Однако факт летального несчастного случая девушка не отрицает.

Ранее сообщалось, что российский гонщик разбился насмерть во время ралли «Пушкинские горы».