Российский гонщик разбился насмерть во время ралли «Пушкинские горы»

Никита Северюхин, штурман команды, стал жертвой аварии, которая случилась на четвёртом этапе ралли «Пушкинские горы». Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ASMG, организатора соревнований.

Также отмечается, что пилот Константин Тарасов, находившийся в кабине, не получил травм.

«Промоутер чемпионата и Кубка России по ралли, компания ASMG, с прискорбием сообщает, что в результате инцидента, произошедшего на четвертом спецучастке ралли „Пушкинские Горы“, погиб штурман экипажа № 35 Никита Северюхин», — говорится в сообщении.

В ASMG решили отменить все оставшиеся заезды и пообещали оказать поддержку семье погибшего 41-летнего участника гонок Никиты Северюхина.

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