Экс-замминистра транспорта Чалик стал фигурантом уголовного дела

Собеседник агентства не поделился уточняющими деталями.

«В рамках расследования уголовного дела проводятся оперативно-следственные действия с бывшим заместителем министра транспорта Игорем Чаликом», — сказал собеседник агентства.

«Известия» в своем телеграм-канале сообщили, что в настоящее время Игорь Чалик находится в изоляторе временного содержания. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что он пользовался служебным положением и выписывал себе премии, для которых не было оснований. Предварительно установлено, что сумма ущерба составила 4,2 млн руб.

Бывший министр, как сообщают «Известия», частично признался. Он рассказал, что имеет опыт выписывания себе премий, но с размером предъявленной суммой не согласен.

«Чалик самостоятельно определил размер своей премии в 740 тыс. рублей за апрель, май, июнь и сентябрь, а за июль — 1,2 млн рублей», — сообщил телеграм-канал канал «Известий».

По данным канала, по месту жительства Чалика в Москве, в ГосНИИ ГА, Росавиации и Минтрансе силовики провели масштабные обыски. Задержание экс-министра происходило в его столичной квартире, расположенной напротив Кремля. После Чалик ответил на все вопросы, поставленные ему во время допроса. Сотрудники правоохранительных органов решили оставить его в изоляторе временного содержания на 48 часов. В случае доказательства его вины суд вправе назначить до 10 лет пребывания в колонии и штраф в размере до 1 млн руб.

Ранее сообщалось, что вице-губернатора и полпреда Вологодской области задержали за вымогательство.