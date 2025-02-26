Вице-губернатора и полпреда Вологодской области задержали за вымогательство

Вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главу представительства региона в Москве Кирилла Бочарова задержали с поличным за получение взятки, сообщил «Коммерсантъ».

Оба чиновника были задержаны сотрудниками ФСБ. По информации правоохранительных органов, они требовали у лесопромышленного предприятия 100 млн руб. за продление договора аренды лесных участков и предоставление общего покровительства.

Задержание состоялось в помещении представительства в Москве, где Бочаров и Алексеев получали первую часть взятки в размере 30 млн руб.

По версии следствия, чиновники уже проводили несколько встреч с бизнесменами, которым выдвинули свои требования. На одной из этих встреч Бочаров предпочел получить первые 20 млн руб.

Обе стороны, оказавшиеся в центре скандала, отрицают свою вину. Адвокат Алексеева пока отказался от комментариев, в то время как защита Бочарова осталась недоступной для прессы.

Алексеев, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ, отказался давать показания, отметив, что его состояние здоровья мешает ему общаться.

В правительстве Вологодской области уже начали обсуждать обстоятельства задержания. Некоторые представители власти предполагают, что Алексеев мог случайно оказаться вовлеченным в эту коррупционную схему.

Ранее сообщалось, что военный суд арестовал генерал-майора Росгвардии Константина Рябых по делу о получении взятки.