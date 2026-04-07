«Шпион из Калининграда»: местный житель получил 21 год за теракт по заданию ВСУ

В самом западном регионе России предотвратили кровавую баню. Суд приговорил 38-летнего жителя Калининградской области к 21 году колонии строгого режима. Мужчина не успел совершить теракт— его взяли с поличным.

Как установило следствие, в 2024 году калининградец согласился на сотрудничество с представителями ВСУ. Он делал снимки объекта будущей атаки, собирал информацию о его защите и передавал кураторам. Те, в свою очередь, отправили ему самодельное взрывное устройство. План был привести его в действие в людном месте.

Силовики задержали изменника до того, как бомба сработала. При обыске нашли и взрывчатку, и боеприпасы. Мужчина полностью сознался. Ему вменили приготовление к теракту, госизмену, незаконное приобретение и хранение взрывных устройств и боеприпасов.

Ранее эксперт заявил, почему западное оружие не решит проблему ВСУ.