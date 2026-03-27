Экс‑начальник колонии использовал труд осужденных на своем участке — суд отказал в восстановлении на работе

В Мариинске бывший начальник лечебного исправительного учреждения, который стал фигурантом уголовного дела, пытался вернуть себе утраченную должность, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, бывший начальник использовал подопечных, нуждающихся в постоянном медицинском наблюдении, для строительных работ на своем загородном участке. Подробности сообщила пресс-служба Мариинского городского суда.

«Начальник ЛИУ-33 в 2024 году использовал труд осужденных для выполнения строительных работ на придомовой территории по месту своего жительства», — сообщили в пресс-службе.

По данным издания, за подобное отношение к осужденным в отношении гражданина возбудили уголовное дело, после чего служебный контракт был расторгнут. Однако мужчина решил оспорить это решение. Экс-руководитель пытался смягчить ситуацию и просил суд изменить формулировку увольнения, заменив ее на уход по выслуге лет, чтобы сохранить право на пенсионное обеспечение. Суд в удовлетворении его требований отказал — восстановиться в прежней должности ему не удалось.

По данным издания, в настоящее время бывший начальник колонии ожидает вынесения приговора по уголовному делу.

