Гуманизация в действии: Кузбасс закрывает колонии из-за снижения преступности

Стало известно, сколько человек в Кузбассе в настоящее время отбывают наказание по уголовным статьям, а также о том, что сокращение числа осужденных привело к закрытию нескольких исправительных учреждений, сообщил VSE42.RU .

На встрече с журналистами в среду начальник регионального управления ФСИН Константин Березнев сообщил, что за последние несколько лет в области были ликвидированы три исправительные колонии. Причиной названа нехватка осужденных.

По данным специалиста, сейчас заполняемость кузбасских колоний составляет лишь половину от установленного лимита, в связи с чем было принято решение о реорганизации. В 2026 году новых закрытий не предвидится, однако дальнейшие планы ведомство будет формировать с учетом складывающейся ситуации.

На сегодняшний день в исправительных учреждениях региона отбывают срок около 6 тыс. человек. Еще примерно 8 тыс. находятся на наказании вне стен колоний — на исправительных работах. Таким образом, общее количество осужденных составляет около 14 тыс. человек. За 2025 год освободились порядка 2 тыс.

Константин Березнев отметил, что численность заключенных постепенно снижается. Среди факторов он назвал гуманизацию уголовной политики и повышение уровня правосознания в обществе.

