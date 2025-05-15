Эксперимент кузбассовца: поселяет в квартире молодых людей за бесплатный ремонт

По информации издания, арендодатель предупредил, что в квартире необходимо сделать ремонт. К объявлению он прикрепил перечень работ, которые требуется выполнить, в том числе замена дверей, пола, потолка и подсветки. Список дел указан для каждого помещения в квартире.

Корреспондент связался с автором объявления. Общаться начал мужчина, который сначала указал возраст «чуть больше 19». На аватарке видно, что мужчине около 40 лет. В ходе разговора он признался в своем настоящем возрасте. Мужчина рассказал, что потратил на ремонт 2,5 млн руб., но так и не смог привести квартиру в красивый вид. Теперь он решил поэкспериментировать — приглашает молодых людей, которые бесплатно работают, а взамен живут в квартире.

«Ты молодец, симпатичная девушка — значит, они к тебе будут клеиться, это внесет разлад в коллектив. Мы это уже проходили. Студенты, которые сейчас живут, не подходят, выселяю за тюленизм», — Александр поделился опытом с корреспондентом Сибдепо, который представился потенциальным квартиросъемщиком.

В ходе переписки выяснилось, что девушка некоторое время будет проживать с мужчиной вдвоем в квартире. Она спросила разрешение, может ли с ней поселиться ее мама. Женщина якобы тоже помогала бы делать ремонт. Но экспериментатор отказался.

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