Эксперимент в российском регине: школьникам будут ставить оценки по поведению

Председатель Ростовского Облпрофсоюза образования Владимир Гайворонский проинформировал, что с начала нового учебного года для всех школьников Ростова введут оценки по поведению, сообщила rostovgazeta.ru.

Эксперт рассказал, что в рамках эксперимента в школах семи российских регионов уже выставляют оценки по поведению. Эксперты не могли прийти к единому решению, как правильно оценивать данный параметр. Предложений было несколько: адаптировать советскую систему «уд» или «неуд». Или же ввести полноценную балльную систему. Владимир Гайворонский поддерживает вариант двухбалльной системы — зачет/незачет.

«Оценки ставят по пятибалльной, трехбалльной или двухбалльной системе — пока до восьмого класса. По итогам учебного года будет окончательно выбрана единая модель», — отметил Владимир Гайворонский.

Омбудсмен выразил надежду, что введение новой системы оценивания станет сигналом для родителей, учителей и психологов. Эксперт уверен, что в конфликтных ситуациях, когда оскорблена честь педагога или нарушены его права, профсоюзные организации также смогут пользоваться итогами оценивания поведения. Система позволит укрепить в обществе традиционные ценности среди молодого поколения.

