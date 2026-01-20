ЕГЭ-2026: какие результаты считаются достаточными для окончания школы

Рособрнадзор утвердил минимальные результаты Единого госэкзамена, которые выпускникам школ необходимо набрать в 2026 году для получения аттестата. Требования установлены по всем предметам, входящим в программу ЕГЭ.

Для получения школьного аттестата в 2026 году выпускникам необходимо преодолеть установленный минимальный порог баллов на Едином государственном экзамене. Соответствующие требования закреплены в документе Рособрнадзора, пишет РИА Новости.

Так, по русскому языку школьникам потребуется набрать не менее 24 баллов. По математике базового уровня достаточно получить оценку «удовлетворительно», то есть три балла. Для профильной математики установлен отдельный порог — 27 баллов.

Минимальные показатели определены и для других экзаменов. Чтобы подтвердить освоение программы по физике, химии и биологии, выпускникам нужно набрать по 36 баллов. По информатике установлен порог в 40 баллов, по истории — 32 балла, по географии — 37 баллов, по обществознанию — 42 балла, по литературе — 32 балла. Экзамены по иностранным языкам требуют минимум 22 балла.

Также определены даты проведения экзаменов. Основной период ЕГЭ стартует 1 июня — в этот день школьники будут сдавать историю, литературу и химию. Экзамен по русскому языку назначен на 4 июня, по математике обоих уровней — на 8 июня. Обществознание и физика пройдут 11 июня, а биология, география и письменная часть иностранных языков — 15 июня. Устная часть иностранных языков и экзамен по информатике запланированы на 18 и 19 июня.

