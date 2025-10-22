Эксперимент в школе: 16 учеников обменяли вейпы на «пятерки» по физкультуре

В пермской школе «Мастерград» провели акцию: школьникам предложили сдать свои вейпы в обмен на оценку пять по физкультуре, сообщил properm.ru.

Заместитель директора по воспитательной работе Лилия Глухова рассказала журналисту Properm.ru, что в акции приняли участие 16 человек. Корреспондент высказал мнение, что результаты акции неутешительные, ведь в школе 95 классов.

Лилия Глухова рассказала об условиях участия в акции. Школьнику предстояло отдать свой вейп. Затем ученик ходил по классам с лекцией, в рамках которой делился опытом отказа от вредных электронных устройств и рассказывал о важности здорового образа жизни. Акция проходила при поддержке департамента образования Перми.

По данным издания, школьников также навещали волонтеры. Активисты заходили в классы с коробками, где учатся старшеклассники. Ребятам предлагали положить в коробки свои вейпы, чтобы символично начать отказ от курения электронных сигарет. Никаких мер против ребят, которые решились отдать электронное устройство, не предпринималось.

