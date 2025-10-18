Требуются радикальные меры: депутат ГД заявил об эпидемии вейпов в России

Председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Леонов в разговоре с «Лентой.ру» высказал мнение, что курение вейпов — одна из острых общественных проблем россиян.

Депутат отметил, что в Государственной думе на протяжении многих лет обсуждают способы борьбы с курением вейпов. На данный момент принято большое количество законопроектов. Вейпами пользуются преимущественно молодые люди и несовершеннолетние граждане. По этой причине правительство уделяет проблеме особое внимание. Последствием вредной привычки станут проблемы в разных социально-значимых отраслях России.

«Это фактически превращается в такую эпидемию вейпов в нашей стране», — высказал мнение Сергей Леонов.

Депутат высказал мнение, что принятые законопроекты позволяют частично решать проблему, но этого недостаточно. Сергей Леонов считает, что необходимо принимать более радикальные меры. Например, ввести полный запрет вейпов в России.

«Второй касается правительственного законопроекта, который сейчас в Госдуме находится. Это вопрос о лицензировании розничной торговли табака и никотиносодержащей продукции, в том числе вейпов. У нас сейчас лицензирования розничной продажи нет», — сообщил депутат.

Депутат считает, что еще одним эффективным способом борьбы может стать исключение из состава некоторых составляющих, например, ароматизаторов. Именно они, по мнению Леонова, вызывают особый интерес у молодого поколения.

