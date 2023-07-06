Эксперт Андреев: Запад целенаправленно распространяет фейки про СВО

Эксперт МГУ Дмитрий Андреев рассказал, что проблема современных россиян в том, что они не умеют выявлять фейки западных неприятелей о ходе ведения спецоперации, пишет интернет-портал KazanFirst .

«Мы ещё сами не освободились от некоторых исторических химер. И пока это не произойдёт, фейки продолжат сыпаться с Запада», - объяснил эксперт Дмитрий Андреев

Народ России должен уметь разбираться в той информации, которую ему направляют из Запада. Советские времена отразились на восприятии современного россиянина. Тогда была определенная идеология, но пора осознать, что нынешняя Россия построена на основе понятия суверенитета. Изучив детально историю прошлого, получится осознать происходящее в нынешнем времени.

Каждому гражданину Дмитрий Андреев советует внимательно изучить историю постсоветского развития России. Когда человек сможет разбираться в каждой ситуации без эмоций и находить аргументы, тогда никакой западный фейк не сможет дестабилизировать ситуацию в стране.