Эксперт Андреева пояснила, почему осенью особенно подорожают шоколад и картошка

Эксперты прогнозируют, что нынешней осенью на 88% подорожает картофель, на 40% — шоколад и кондитерские изделия, на 15% — молочные продукты, на 10% — хлеб. Доцент Ольга Андреева пояснила, что провоцирует рост стоимости товаров.

Эксперт Андреева рассказала, что на изменение цен влияют такие факторы: экономическая нестабильность, политическая ситуация, погодные условия, количество собранного урожая и сезонная популярность каких-либо товаров. К тому же в России за последние несколько лет фиксируют высокую динамику реальной инфляции.

Ожидать снижения стоимости стоит только в том случае, если сезонные товары были произведены с избытком или же отмечена высокая урожайность. Доцент Андреева уточнила, что в последнее время происходит повышение цен на товары предварительного выбора (менее востребованные) и повседневные.

Ранее сообщалось, что экономист Зубец назвал пять товаров, которые существенно подорожают в ближайшее время.