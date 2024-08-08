Эксперт Апостолов спрогнозировал, что стоимость АИ-95 приблизится к 57 рублям

Замдиректора департамента нефтепродуктов компании E1 CARD Александр Апостолов перечислил причины повышения стоимости бензина на российских АЗС: работы на НПЗ (плановые и внеплановые) и ураган в Белоруссии, сообщил newstracker.ru .

Эксперт пояснил, что Мозырский НПЗ в Белоруссии был сильно поврежден вследствие урагана. Партнеры перестали импортировать топливо РФ. Ремонтные работы на российских предприятиях также отразились на снижении топлива, которое провоцирует рост цен. В преддверии осеннего сезона нефтеперерабатывающие заводы приостанавливают или уменьшают объем поставок, потому что готовятся к профилактическим работам.

Еще одна важная причина — близится старт сельскохозяйственных работ. Аграрии формируют запасы топлива к предстоящему уборочному сезону. Каждый год это становится причиной неустойчивой работы топливного рынка. Также в экономике продолжают наблюдать инфляцию.

«Пока можно предположить, что средняя стоимость дизельного топлива в рознице зафиксируется на уровне 66-67 руб. за литр, АИ-92 — 52-53 руб./литр, а стоимость АИ-95 приблизится к 57-58 ₽», — спрогнозировал Александр Апостолов.

Эксперт отмечает, что называет среднюю стоимость по стране. В туристических регионах и в тех, где особенно развита агропромышленная отрасль, бензин уже стоит дороже.

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