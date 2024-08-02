Эксперт Юшков перечислил способы обмана автовладельцев на заправках в России

По словам эксперта Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Юшкова, если стоимость бензина на АЗС меньше рыночной, то он здесь «паленый», поэтому в данном случае речь идет уже о мошенничестве. Об этом сообщила Pravda.Ru .

Юшков пояснил, что из 92-го бензина октановое число могут присадками довести до 95-го. Кроме того, некоторые автозаправки идут и на другие ухищрения: недоливают топливо или разбавляют его низкокачественным. При этом, любые автомобили совершенно нормально переносят 92-й бензин, если у них на баке написано заливать 95-й. Однако, по факту это мошенничество, и Роспотребнадзор должен заниматься данным вопросом.

По мнению эксперта, при этом, если стоимость топлива не пугает своей «доступностью», то у этого могут быть разные причины. Так, у АЗС прибыль с каждого литра бензина составляет всего пару процентов. В таком случае либо компания работает себе в убыток, либо хочет к себе переманить клиентов. Однако подобное ухищрение может существовать временно.

Ранее сообщалось, что правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до октября текущего года.