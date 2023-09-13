Эксперт Бачерикова рассказала, как некоторая реклама маркетплейсов обманывает потребителей

Жители Ростова и области часто видят объявления такого рода. Известный маркетплейс предлагает купить по низкой цене какой-то товар из-за того, что разбирают склады или проходит краткосрочная акция. Маркетолог Бачерикова уверена, что покупатель не сможет забрать товар по низкой цене. Человека в любом случае обманули, указав недостоверную цену, или же обмануть после получения посылки.

Эксперт Екатерина Бачерикова объясняет, что часто на рекламных щитах или в социальных сетях написана та цена, сколько в действительности стоит товар. Пиар-агенты рядом указывают другую цену, которая намного выше настоящей. Затем зачеркивают и говорят, что сделали скидку.

«Я практически уверена, что ни о каких складах, где по дешевке томятся эти товары в ожидании покупателей, речи быть не может. Скорее всего, это обычные продавцы, которые не имеют никакого отношения к маркетплейсам. Возможно, у них действительно есть поставщики с низкими ценами. Но в этом я сильно сомневаюсь», — отмечает Екатерина Бачерикова.

Подобные рекламы можно считать обманом, а значит, речь идет о недобросовестной рекламе. Эксперт уверена, что продавцы пытаются всеми способами продать свой товар. Скидки и распродажи вызывают ажиотаж, но на самом деле их просто не существует.

Иногда практикуется агрессивная реклама, в которой говорится, что потребитель не нормальный человек, если тратит деньги за товар в других магазинах, когда можно его купить в маркетплейсе по скидке.