Эксперт Бакланов: В США не допустят импичмента президента Байдена

Республиканская партия инициировала обсуждение импичмента президента США в связи с появлением информации о причастности членов семьи американского лидера к коррупционным схемам. Эксперт Андрей Бакланов уверен, что добиться отставки президента не выйдет вне зависимости от отношения к нему среди политиков или граждан США.

Отставка президента в любом случае негативно отразится на внутреннеполитической деятельности и ослабит США. Это понимают и сторонники Джо Байдена и неприятели. Внутренняя дестабилизация на фоне внешних мировых конфликтов никому не нужна.

Отмечается, что президент Джо Байден всячески препятствует специализированным службам контролировать действия членов своей семьи. Политик превышает использование власти в личных целях. Также семью Байдена обвиняют в получении средств из Китая. Президент отрицает любые обвинения.