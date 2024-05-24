Эксперт Бархота: автомобили могут стать недоступными уже в ближайшее время

Эксперт рассказал, что стоимость автомобилей уже стала слишком высокой. За цену, которую можно купить новую машину, человек может приобрести квартиру в Подмосковье. Однако собственное жилье прослужит ему многие годы, а машина такой функцией не обладает. Дорожают как отечественные автомобили, так и китайские. Подобная тенденция сложилась во всех регионах РФ.

Надеется, что стоимость авто будет снижаться, не стоит, считает эксперт.

«Автокредиты без партнерских программ – 26% годовых, по партнерским – 15–18%. На самом деле это уже заградительные ставки. А если еще закрутить гайки, то автомобили вовсе станут недоступными», — отметил эксперт.

Спрос на автомобили не упадет. В некоторых регионах у людей просто нет возможности пользоваться общественным транспортом из-за его недоступности. Россияне будут вынуждены брать кредиты. Рост цен на автомобили в первую очередь спровоцирован ростом ключевой ставки.

Ранее мы сообщали, что автоэксперт Владимир Сажин перечислил способы правильной подготовки автомобиля к поездке в отпуск.