Автоэксперт Сажин перечислил способы правильной подготовки автомобиля к поездке в отпуск

Летний сезон уже стартовал, пришло время длительных поездок на автомобиле. Автоэксперт Владимир Сажин перечислил способы сделать ваш автотрип не только приятным, но и безопасным. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, в первую очередь необходимо проверить техническое состояние автомобиля, лучше всего посетить автосервис. Кроме того, важно иметь в запасе ресурсы – положить в багажник канистру с запасом бензина, которого при самом плохом расходе хватит на сто километров, и канистру масла. Также следует положить буксировочный трос, проверить наличие знака аварийной остановки, взять насос. В любом авто должна быть в наличии рабочая запаска и рабочий домкрат.

Эксперт добавил, что стоит заранее изучить маршрут, взять необходимые лекарственные препараты при наличии проблем со здоровьем, но при этом помнить, какие лекарства можно пить за рулем, а какие нет.