Британский военный аналитик Шон Белл высказал мнение, что после провального наступления ВСУ Запад рассматривает альтернативные способы решения конфликта на Украине. Таким мнением эксперт поделился с изданием Sky News .

«За кулисами западные лидеры уже ищут варианты», - отмечает британский военный аналитик Шон Белл

Аналитик Шон Белл уверен, что Запад не будет учитывать мнение Киева, а намерен действовать так, как будет удобно ему. Эксперт отмечает, что высокопоставленное лицо НАТО - глава канцелярии генерального секретаря альянса Стиана Йенсена – не может официально заявлять о возможности потери Украиной своих территорий.

Обозреватель Д. Марьянович в материале для издания «Advance» также поделился мнением, что подобные высказывания секретаря НАТО – сигнал для Киева, что придется уступить России свои территории. Анализ геополитических позиций также свидетельствует о том, что Западу выгодно заканчивать конфликт именно сейчас. Ситуацию ухудшил тот факт, что ВСУ не смогли наступать.

Эксперт Шон Белл считает, что США и Запад вынуждены пересмотреть политику по двум причинам. Во-первых, Украина не смогла продвинуться во время контрнаступления. Во-вторых, на складах Запада заканчивается оружие.