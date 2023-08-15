Эксперт Бельских: Резкое повышение ставки до 12% окажет положительное влияние на экономику

Экономист и профессор волгоградского филиала РЭУ им. Плеханова Игорь Бельских рассказал, к каким последствия приведет решение Центрального банка Росси поднять ключевую ставку до 12% годовых, сообщает novostivolgograda.ru .

Решение о поднятии ставки приняли 15 августа. Ранее размер ставки составлял 8,5%. Повышение произошло на 3,5%. Эксперт Игорь Бельских считает решение радикальным, но положительным в сложившихся условиях. Ожидать положительного действия можно в ближайшие недели. Единственный момент, что только повышение ставки не сможет стабилизировать рынок без применения дополнительных мер, о которых пока даже нет никаких заявлений.

«С точки зрения текущего момента решение оправдано, но с точки зрения стратегии развития экономики оно будет иметь отрицательный эффект, так как станут дороже кредиты. Но у нас впереди осенний инфляционный всплеск, поэтому думаю, что от повышения ключевой ставки будет скорее положительный эффект, нежели отрицательный». – считает эксперт Игорь Бельских

Экономист Бельских предполагает, что до дня президентских выборов курс российской валюты будут удерживать в Центробанке РФ на уровне 85-92 рублей по отношению к одному доллару. Такой диапазон устроит всех: правительство, население, экспортеров.

«Повышение ставки не сильно откатило рубль — он плюс-минус остался на тех же позициях. Но еще не вечер, ставка — долговременный инструмент, результат будет виден спустя дни и недели», - уверен эксперт Игорь Бельских

К причинам резкого повышения курса эксперт относит импорт и спекуляцию на финансовом рынке, а также несвоевременное реагирование правительства на ситуацию.