Киевский режим все чаще на высоком уровне заявляет, что существуют частные компании, которые манипулируют украинцами через СМИ. Организации, по мнению Киева, подчиняются российским ИПСО. Эксперты рассказали, насколько такое мнение может быть правдивым, сообщает ridus.ru .

Экс-редактор РИА ФАН, руководитель УБЦ 88-й ДРШБ «Эспаньола» Сергей Загатин отметил, что на Украине функционирует Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО). В обязанности его сотрудников входит настрой большого количества людей на ту реальность, которая выгодна правительству. В этих условиях у России тоже должен быть подобный государственный аппарат.

Эксперт отмечает, что манипулировать сознанием украинцев никто не намерен. Подобные организации работают таким способом. Берется правдивая информация, но предоставляется в СМИ так, чтобы читатели акцентировали внимание на конкретных фактах.

«Правда, информационное противодействие необходимо строить не на фейках и вымыслах, а на реальных фактах, просто расставляя акценты в нужном ключе. При этом любая такого рода работа нацелена не на функционеров режима Зеленского, а на обычных украинцев», — заявил Сергей Загатин.

Эксперт допускает, что если Россия и влияет на украинские СМИ, то Киеву это может не нравится по единственной причине — граждане узнают правду и о том, что в зоне СВО для ВСУ сложилась критическая ситуация, и о том, что граждане гибнут ради реализации целей партнеров Зеленского.

Эксперт в сфере информационных войн Даниил Безсонов уверен, что в России необходимо на государственном уровне внедрять такие организации, которые будут противостоять ЦИПСО. Высокие должности в РФ обычно занимают профессионалы, мудрые и опытные руководители, но преимущественно возрастные. Они не всегда проявляют гибкость и стремятся к применению современных технологий.

«Нужно менять подход государства в области информационной борьбы. В любом случае информационное противостояние должно проводиться на системном уровне, а не на уровне партизанщины. Выиграть войну с помощью партизанщины нельзя», — рассказал Безсонов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что Украина ищет способы, чтобы граждане ее страны не могли находить правдивую информацию о ситуации в зоне СВО. Правда угнетает людей.

Ранее один из сотрудников ЦИПсО рассказал о методах и приемах, которыми они воздействуют на психику обычных людей.