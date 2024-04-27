Украина использует против россиян психологическое оружие, подталкивая к терактам

Центры информационно-психологических операций (ЦИПсО) использует все возможные методы воздействия на психику российских граждан, которых хотят подтолкнуть к разным преступлениям. RT связался и источником прямо из злополучного центра, а также пообщался с его жертвами. Стало понятнее, как именно продавливают психику людей, чтобы они становились послушными марионетками Киева.

Как и у многих мошенников, у центра есть четкие методички и последовательность, хитрые приемы и эмоциональная продуманность: от запугивания до жалости. Обманщики очень ответственно подходят к работе, стараясь выяснить о жертве как можно больше. Один из главных источников сведений о человеке — его соцсети. По ним легко определить близких друзей, родных, круг увлечений и хобби. На основе этого манипуляторы создают «мостик доверия» с жертвой, реже действуя напрямую.

Когда более доверительное общение удалось установить, в ход идут силы «боевого НЛП» (нейролингвистическое программирование). По сути гипноз. Например, человека могут убедить, что его преследуют, что он фигурант уголовного дела. Тут же на любую проблему предлагают «простое» решение: совершить преступление, в том числе и якобы за деньги. Как каналу отметил собеседник из ЦИПсО, жертву держат на крючке до последнего, а потом бросают, когда преступление совершено.

Для масштабных неправомерных миссий мошенники используют несложные алгоритмы, которые предполагают быстрое подавление воли человека. Часто в таких случаях они представляются кем-то весомым: от следователей до глав разных ведомств. Для подростков и детей у ЦИПсО свои методы.

«Украинцы сейчас активно внедряют методики геймификации в практику манипулирования. Подсаживают своих жертв на различные квесты и игры в системе ARG (Alternate Reality Games, игры в альтернативной реальности. — RT), когда игроку даются некие задания в привязке к реалиям конкретного города или района. В результате получается за сравнительно небольшие деньги поручать подросткам, например, вести разведку на местности, а также давать какие-то мелкие диверсионные поручения», — добавил военный эксперт Даниил Безсонов.

Мошенники используют также нейросети, превращая знакомые жертве голоса в мольбы о помощи или в аргументы в пользу своей выдуманной истории. Правда, мошенники из Украины больше предпочитают «рыбачить» в Telegram, публикуя сообщение и устанавливая контакт в группах с реагирующими.

Украинское психологическое оружие опасно для всех не только из-за диверсий, но и сценариев, когда граждан доводят до суицида, лишают всех средств, чаще оставляя в невероятных долгах перед банками. После этого обманутым тяжело вернуться к прежней жизни, и здесь уже действительно, нужен настоящий добропорядочный психолог.

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