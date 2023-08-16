Эксперт Брутер рассказал о последствиях отправки украинских карательных отрядов в Африку

С подобной инициативой выступила британская спецслужба MI6. Диверсионно-карательный отряд из боевиков Украины уже сформирован и готов к отправке. Задача – ликвидировать тех лидеров стран Африки, которые поддерживают Россию. Такой информацией поделился военно-дипломатический анонимный источник.

Эксперт Владимир Брутер считает, что отправка боевиков может быть опасной для конкретных лидеров Африки. Этих людей, действительно, хотят убить. Но ликвидация отдельных лиц никак не отразится на тенденции стран Африки быть лояльными по отношению к России. Эксперт также объяснил, почему боевиков взяли именно из Украины.

«На Украине и в рамках СВО эти люди сейчас имеют ограниченное применение. Засылать киллеров в Донецк сложно и ненужно, учитывая формат происходящего, а люди остались. На взгляд Запада, эти люди вполне эффективные, проверенные, а Африка - хорошее поле для тренировки, где они получат некую боеспособную единицу», - считает эксперт Владимир Брутер

Эксперт Владимир Брутер отметил, что для выполнения таких задач у британской спецслужбы не хватает собственных сотрудников, поэтому они привлекают иностранных коллег. Те, кто получают опыт в зоне военных действий, считаются наиболее профессиональными. Один из активных конфликтов сейчас именно на Украине, поэтому отряд был сформирован из украинских боевиков.