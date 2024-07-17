Эксперт Бунина считает, что до конца августа цены на бензин не вырастут
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Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина высказала мнение, что до конца августа стоимость топлива на АЗС не изменится, сообщает inkazan.ru.
Эксперт Анастасия Бунина отметила, что в настоящее время есть несколько факторов, которые могли бы спровоцировать рост цен:
- атаки НПЗ украинскими беспилотниками;
- сезон летних отпусков у россиян;
- период сезонных ремонтных работ на НПЗ.
Однако глобального повышения цен не произошло. Это означает, что правительство выбрало правильный курс по стабилизации ценообразования топлива. Да, небольшая тенденция к росту все же сохраняется. Например, бензин марки АИ-95 постепенно становится дороже. Не исключено, что цена достигнет 60 рублей за литр, но ситуацию назвать критической нельзя.
Меры поддержки топливных компаний оказались эффективными: заводы оперативно решают все актуальные проблемы, производители держат цены на одном уровне. Правительству необходимо и дальше находить компромисс с НПЗ.
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