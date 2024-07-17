Эксперт Бунина считает, что до конца августа цены на бензин не вырастут

Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина высказала мнение, что до конца августа стоимость топлива на АЗС не изменится, сообщает inkazan.ru .

Эксперт Анастасия Бунина отметила, что в настоящее время есть несколько факторов, которые могли бы спровоцировать рост цен:

атаки НПЗ украинскими беспилотниками;

сезон летних отпусков у россиян;

период сезонных ремонтных работ на НПЗ.

Однако глобального повышения цен не произошло. Это означает, что правительство выбрало правильный курс по стабилизации ценообразования топлива. Да, небольшая тенденция к росту все же сохраняется. Например, бензин марки АИ-95 постепенно становится дороже. Не исключено, что цена достигнет 60 рублей за литр, но ситуацию назвать критической нельзя.

Меры поддержки топливных компаний оказались эффективными: заводы оперативно решают все актуальные проблемы, производители держат цены на одном уровне. Правительству необходимо и дальше находить компромисс с НПЗ.

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