Эксперт Дьяков рассказал, как привлечь в дом благополучие при помощи новогоднего декора

Экстрасенс считает, что украшать елку важно в хорошем настроении. Тогда ель принесет в дом благополучие. Начинать декорирование лучше с верхушки, постепенно переходя к низу дерева. Новогодние игрушки должны гармонировать друг с другом.

По мнению эксперта, гирлянды приносят положительную энергетику в дом, а разноцветные шары — символ добра. Однако стоит отказаться от игрушек в виде животных или птиц, а также тех, у которых острые углы или формы. Идеальный материал для игрушек — стекло.

На елку эксперт рекомендует вешать также снежинки и мишуру, которые должны соответствовать тематике остальных украшений. По мнению Дьякова, людям стоит отказываться от бракованных изделий, в частности, треснувших или отколотых.

Ранее руководитель отдела по садовым растениям Imperial Garden Борисова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как выбрать живую ель к Новому году, а также как ухаживать за ней.