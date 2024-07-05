Эксперт Донская не видит предпосылок для «чеболизации» экономики

Руководитель компании по ВЭД «Команда Сикурс», завкафедрой «Владельческое управление» Международного НИИ проблем управления (МНИИПУ) Раиса Донская считает, что «чеболизация» негативно отразится на развитии России, сообщает ridus.ru . Однако в настоящее время эксперт не видит предпосылок к развитию данного процесса.

«Чеболизация» экономики подразумевает построение замкнутой системы. Страна имеет определенные ресурсы и пользуется ими. Однако система имеет негативные последствия. Во-первых, малый и средний бизнес не может успешно развиваться. Во-вторых, на рынках пропадает конкуренция, что со временем привет к полной монополии. В свою очередь монополизация не позволяет бизнесу приносить прибыль.

Замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков высказал мнение, что Россия движется в сторону «чеболизации» из-за санкций. Однако эксперт Раиса Донская так не считает. Раз есть монополия, то все средства поступают одному человеку или же одной частной организации. В России же экосистема устроена так, что вся прибыль направляется в бюджет страны. Несмотря на это, игнорировать подобные предположения не стоит.

«По моему мнению, этой историей должна серьезно заниматься ФАС», — заключила эксперт.

За развитием отечественной экономики внимательно следят многие россияне. Ранее эксперт Инна Литвиненко рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что поднятие ключевой ставки ЦБ охладит экономику.