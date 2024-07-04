Экономист назвала причины повышения ключевой ставки ЦБ

Заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации допустил, что на июльском заседании ключевую ставку повысят до 18%. В беседе с корреспондентом «Подмосковья сегодня» кандидат экономических наук Инна Литвиненко раскрыла факторы, которые могут повлиять на решение регулятора.

Текущая ключевая ставка ЦБ составляет 16%. Именно от этого числа обязаны отталкиваться банки, делая предложения своим клиентам. По словам Литвиненко, есть большая вероятность, что показатель изменится на 18%.

«Центробанк продолжает достаточно жесткую кредитно-денежную политику, которая вызвана ростом инфляции. Смягчения стоит ждать только после того, как инфляция пойдет на спад, о чем Эльвира Набиулина уже говорила. Изменяют ключевую ставку для стабилизации перегретой экономики, для стабилизации курса рубля. Доходы населения растут, но производство и импорт не поспевают за ними», — пояснила Литвиненко.

Она добавила, что недавняя отмена льготной ипотеки направлена на те же цели — охладить экономику, чтобы она росла постепенно, без шоковых скачков. Для населения повышение ключевой ставки будет означать уменьшение доступности кредитов и ипотеки.

«Сейчас даже до официального объявления можно заметить, что пять крупнейших банков уже начали менять свои предложения. Они увеличивают процентные ставки по кредитам, предвидя действия ЦБ», — заключила Литвиненко.

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