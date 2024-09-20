Эксперт Еманов связал землетрясение в Кемеровской области с работами на руднике

Директор одного из филиалов центра «Единая геофизическая служба РАН» Алексей Еманов поделился предположениями, что сильное землетрясение в Кемеровской области спровоцировано человеческой деятельностью, сообщил «Коммерсантъ».

Эксперт считает, что лица, которые спровоцировали землетрясение, наблюдали за происходящим явлением. К такому мнению кандидат геолого-минералогических наук пришел, анализируя интенсивность, длительность и периодичность толчков. Эпицентр землетрясения пришелся на территорию Шерегешского рудника, что также имеет большое значение для определения его источника и причин.

«Землетрясение произошло не в 10 км, а прямо в центре рудника», — рассказал эксперт.

Рудник входит в состав «Евраз ЗСМК». Представитель компании рассказал «Интерфаксу», что после фиксации первых толчков сотрудников вывели на поверхность. Специалисты провели осмотр территории. Здания, расположенные на поверхности, а также выработки под землей не пострадали.

«Нарушений крепи горных выработок не обнаружено. Шахта возобновила работу», — сказал представитель компании.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 сентября в кузбасском регионе зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3.