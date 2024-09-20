В Кемеровской области зафиксировано землетрясение

Землетрясение мощностью 4,3 произошло в Таштагольском районе Кемеровской области. Повреждений социально-значимых объектов не выявлено. Об этом сообщили на сайте регионального управления МЧС.

«Сегодня, 20 сентября 2024 года, в 00:01 (20:01 по московскому времени 19 сентября) было зафиксировано сейсмическое событие в Таштагольском муниципальном районе с магнитудой 4,3. Для обследования территорий в радиусе 50 километров от эпицентра были организованы три оперативные группы», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, специалисты проверили все социально-значимые объекты, разрушений не обнаружено.

По словам ведомства, проверяются жилые дома. Движение транспорта, как автомобильного, так и железнодорожного, не нарушено. Все системы работают в штатном режиме.

В результате землетрясения в некоторых домах осыпалась штукатурка и с магазинных полок попадали товары.

Согласно Алтае-Саянскому филиалу Единой геофизической службы РАН, магнитуда основного толчка составила 4,6 и произошел он в районе хребта Бийская грива, в 19 километрах севернее Таштагола.

Ранее сообщалось, что пятый класс пожарной опасности сохранится в подмосковных лесах до конца недели.