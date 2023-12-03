Эксперт Филева рассказала, какие обогреватели более безопасные для организма человека

Врач Александра Филева предупредила, что работа некоторых обогревателей негативно влияет на здоровье человека, сообщает RT . Главная причина - приборы «сжигают» влажность и делают воздух в помещении сухим.

«С особой осторожностью следует подойти к выбору обогревателя людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Резкий перепад температур при заходе в перегретое помещение может привести к спазму сосудов и дополнительной нагрузке на сердце. Чтобы этого избежать, в доме следует поддерживать температуру не выше +18...+20°С», — рассказала собеседница RT.

Тогда возникает ряд проблем. Во-первых, пересушенный воздух «высушивает» слизистую носа. Тогда бактерии и микробы беспрепятственно проходят в организм. Иммунитет снижается. Появляется слабость.

Во-вторых, сухой воздух приводит к обострению хронических заболеваний дыхательных путей, в частности, бронхита или астмы.

В-третьих, сухой воздух негативно отражается на глазах, которые краснеют и болят. Иногда при моргании появляется резь, а по утрам образуются корочки из слизи.

«Сильнее всего сушат воздух тепловентиляторы — приборы с раскалённым нагревательным элементом и вращающимся вентилятором. К тому же они сильно шумят при работе, что может негативно повлиять на эмоциональное состояние и вызвать нарушения сна. Также существенно снижают влажность воздуха и масляные радиаторы», — объяснила RT Александра Филева.

Эксперт рекомендует пользоваться инфракрасными обогревателями. Желательно регулярно проветривать помещение и включать специальные увлажнители. Обратить внимание доктор советуют на бризеры - это приборы, которые забирают воздух с улицы, прогревают его и только тогда впускают в помещение.

Уровень влажности воздуха в комнатах, согласно рекомендациям санитарных норм, не должен опускаться ниже 40—60%.