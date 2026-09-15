Циркулирует вместо гриппа: в Рязанской области не зарегистрировали ни одного случая COVID-19

С 7 по 13 сентября 2026 года в Рязанской области зафиксировали 4091 случай заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщает издание 7info со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Большинство заболевших — 74,5% — проживают в областном центре. Лабораторный мониторинг показал, что сейчас в регионе циркулируют вирусы негриппозной этиологии. При этом хорошая новость: за последнюю неделю в области не зарегистрировали ни одного случая COVID-19.

Специалисты предупреждают: грипп представляет серьезную угрозу из-за риска тяжелых осложнений, таких как пневмония, отиты, синуситы и даже менингит. В особой зоне риска находятся дети, пожилые люди, беременные женщины, а также лица с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Самая надежная защита — это прививка. Вакцина от гриппа уже поступила в медицинские учреждения Рязанской области. Иммунитет формируется в течение 3–4 недель, поэтому Роспотребнадзор настоятельно рекомендует привиться до начала эпидемического сезона.

Помимо прививки, эксперты напоминают о базовых правилах: чаще мойте руки, используйте санитайзеры, носите маски в местах скопления людей и поддерживайте иммунитет сбалансированным питанием и режимом дня. Для вакцинации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

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