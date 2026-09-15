Хватит ли бюджета на пенсию в ₽50 тыс.? В Госдуме раскрыли суть законопроекта

14 сентября группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий установить минимальный размер материального обеспечения неработающих пенсионеров не менее 50 тыс. рублей в месяц. Документ размещен в электронной базе палаты, а его вступление в силу запланировано на 1 января 2027 года — при условии принятия. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Чтобы понять масштаб предложения, стоит взглянуть на текущие выплаты. По данным Социального фонда России на февраль 2026 года, средний размер назначенной пенсии по стране составляет 25 261 рублей. Для неработающих пенсионеров эта сумма чуть выше — 25 638 рублей, для работающих — около 23 399 рублей. Средняя страховая пенсия по старости после январской индексации на 7,6% достигла 27 116 рублей. Однако «средняя» — это медиана, за которой скрываются очень разные реальности. Большинство пенсионеров получают значительно меньше: в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах средние выплаты не дотягивают и до 24 тыс. рублей.

Минимальная страховая пенсия по старости в 2026 году — при минимально допустимых 15 годах стажа и 30 пенсионных баллах — составляет всего 14 287 рублей. Фиксированная выплата, гарантированная всем, — 9 584,69 рублей; остальное зависит от накопленных баллов (один балл в 2026 году стоит 156,76 рублей). Если пенсия неработающего пенсионера оказывается ниже регионального прожиточного минимума, государство доплачивает разницу. Федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2026 год установлен в 16 288 рублей. Именно эта сумма — а не 50 тыс. рублей — является сегодня фактическим «пенсионным минимумом» для большинства неработающих пенсионеров в регионах, где нет местных повышений.

Отдельная категория — социальная пенсия по старости. Ее получают те, кому не хватило страхового стажа или пенсионных баллов. С 1 апреля 2026 года после индексации на 6,8% ее базовый размер составляет 9 424 рублей в месяц. Это не опечатка: немногим более девяти тысяч. Социальную пенсию в России получают около 4,3 миллиона человек. Это люди, которые по разным причинам не смогли наработать необходимые 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов — требования, действующие с 2025 года. Среди них немало тех, чья трудовая биография пришлась на 1990-е: предприятия закрывались, работодатели не платили взносы, записи в трудовых книжках оказались недействительными, архивы утеряны. Человек работал — а государство не видит его стажа. Социальная пенсия по старости назначается на пять лет позже страховой. В 2026 году это 64 года для женщин и 69 лет для мужчин; к 2028 году, когда пенсионная реформа завершится, возраст составит 65 и 70 лет соответственно. То есть человек, не накопивший стаж, работает или просто ждет еще пять лет — и все это время не получает от государства никаких выплат по старости. На руки получатель социальной пенсии, как и страховой, не может получить меньше регионального прожиточного минимума: недостающую сумму добавляют через социальную доплату. Но базовая, «чистая» величина социальной пенсии — 9 424₽ — остается одной из самых низких государственных выплат в стране.

Инициатива парламентариев предусматривает, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не может быть менее 50 тыс. рублей в месяц. Недостающую разницу предполагается выплачивать через федеральную социальную доплату — тот же механизм, что и сейчас используется для доплаты до прожиточного минимума, но с порогом в три раза выше. Депутаты обосновывают сумму расчетами реальной стоимости базовой потребительской корзины: не только продукты, но и жизненно важные лекарства, и оплата ЖКУ. Сергей Миронов отмечает, что нынешний федеральный ПМП в 16 288 рублей пенсионерам «хватает лишь на дорожающую коммуналку, лекарства и скудный набор продуктов». Законопроект сохраняет принцип: если в регионе или на федеральном уровне установлен более высокий уровень обеспечения пенсионера, применяется он. При этом инициаторы дополнительно предлагают ввести 13-ю пенсию — в размере примерно 24,4 тыс. рублей, которую логичнее всего выплачивать к новогодним праздникам.

Россияне между тем отнеслись к инициативе с большим скепсисом. Многие отмечают, что предложение само по себе выглядит отличным, но склоняются к тому самому «если». Не верят, что этот законопроект обретет статус закона. Есть и еще один момент. Не секрет, что сегодня многим россиянам, пережившим «лихие 90-е», попросту не хватает для начисления страховой пенсии и они получают отказ в ее назначении, продолжая работать и ожидая социальной пенсии по старости, которая назначается в любом случае, но только по достижении возраста 70 лет. Она ниже страховой и почему-то не очень-то интересует, судя по многому, депутатское сообщество. Россияне задают вопрос: а социальную пенсию почему не хотят поднять? Предложение не содержит ни слова о повышении базового размера социальной пенсии, которая составляет 9 424 рублей — в пять раз меньше предлагаемого минимума. Получатели социальной пенсии — те самые люди, пережившие «лихие 90-е», не накопившие стаж, ждущие 70-летия, чтобы получить хоть что-то, — остаются в тени депутатских инициатив.

Почему скепсис кажется обоснованным? Разрыв между текущими реалиями и предложением колоссален. Чтобы поднять минимальное обеспечение до 50 тыс. рублей, потребуются беспрецедентные дополнительные расходы федерального бюджета — при том, что на пенсии, социальные пособия и меры поддержки в 2026 году уже заложено более 18,7 трлн рублей. Ни Минфин, ни правительство пока не дали экспертной оценки законопроекта, а без их заключения документ не проходит дальше первого чтения. Есть и экономический аргумент: резкое увеличение денежной массы у десятков миллионов пенсионеров без синхронного роста производства и зарплат может спровоцировать рост цен — и тогда 50 тыс. через год-два будут стоить столько же, сколько нынешние 16.

Цифры для сравнения. Средняя страховая пенсия по старости — около 27,1 тыс. рублей. Средняя пенсия по всем видам для неработающих — примерно 25,6 тыс. рублей. Минимальная страховая пенсия (30 баллов, 15 лет стажа) — 14 287 рублей. Федеральный прожиточный минимум пенсионера — 16 288 рублей. Социальная пенсия по старости (базовый размер) — 9 424 рублей. Предлагаемый минимум по законопроекту — 50 тыс. рублей. Разница между нынешним «дном» и предложенной планкой — более чем в три раза по прожиточному минимуму и более чем в пять раз по социальной пенсии. И пока законопроект не прошел ни одного чтения, эти цифры остаются только на бумаге.

Ранее также в РАНХиГС оценили этот законопроект.