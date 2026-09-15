ФНС удвоила проверки бизнеса: в Госдуме предложили реформу

Лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал снизить НДС до 18% для всех предприятий, чтобы поддержать малый и средний бизнес. В беседе с NEWS.ru он также предложил ввести прогрессивную шкалу НДФЛ до 35% для сверхбогатых граждан.

Ранее стало известно, что ФНС резко усилила налоговый контроль за крупнейшим бизнесом: в первом полугодии 2026 года число выездных проверок удвоилось, а сумма доначислений почти утроилась — до 16,3 млрд рублей.

По словам Миронова, фракция предлагает ввести прогрессивную шкалу НДФЛ до 35% для сверхбогатых, налог на дивиденды в 35% и на сверхприбыль банков в 10%, а также отменить возврат НДС для экспортеров энергоресурсов. Помимо этого, парламентарии призывают снизить НДС для всех предприятий с 22% до 20%, а еще лучше до 18%, и вернуть порог упрощенной системы налогообложения до 60 млн рублей в год. По мнению Миронова, это даст серьезную поддержку малому и среднему бизнесу и принесет дополнительные поступления в бюджет, что прямо отразится на благосостоянии подавляющего числа граждан страны.

Он подчеркнул, что ФНС демонстрирует высокую эффективность: даже в условиях действующего законодательства служба смогла дополнительно привлечь в казну более 10 млрд рублей. Однако, по мнению парламентария, эта сумма незначительна на фоне огромного дефицита федерального бюджета, триллионных доходов банков и щедрых государственных субсидий для экспортеров энергоресурсов.

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