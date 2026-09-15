Конфискация после ДТП: адвокат объяснил, когда могут забрать автомобиль за нарушения

Столичный суд конфисковал автомобиль у водителя за пьяную езду и отказ от медосвидетельствования. Мужчина попал в ДТП, уже будучи лишенным прав. На момент происшествия у него была неснятая судимость за незаконный сбыт наркотиков. Но он все равно сел за руль, попал в аварию на Валовой улице, а затем отказался пройти медицинское освидетельствование, которого требовал инспектор ДПС. « Вечерняя Москва » уточнила у адвоката и автоэксперта Юрия Свешникова, за какие еще нарушения могут лишить водительских прав.

По его словам, оснований для этого в основном два: езда в пьяном виде и управление транспортом, будучи уже лишенным прав.

Если человек был пойман за этими нарушениями повторно, предусмотрено уголовное наказание с последующей конфискацией автомобиля, который находится в собственности нарушителя. То есть если человек был лишен прав, но сел за руль повторно, он вполне может лишиться транспортного средства, — рассказал Свешников.

По его мнению, также ограничить возможность управления автомобилем можно, если водитель регулярно нарушает правила дорожного движения, но не оплачивает штрафы, добавил специалист. В этом случае автомобилиста не лишают прав, но у судебного пристава есть возможность ввести временное ограничение на управление транспортным средством. Машину при этом не конфискуют. Однако если в период запрета водитель будет замечен за рулем, автомобиль могут изъять до момента погашения долга или вовсе выставить на торги в счет неоплаченных штрафов. Это не считается конфискацией в юридическом смысле, а относится к принудительной процедуре, в ходе которой имущество или средства должника направляются на погашение задолженности, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Клину конфисковали автомобиль женщины, осужденной за повторную пьяную езду.